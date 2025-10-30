Danno luogo ai processi nei cruciverba: la soluzione è Reati
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Danno luogo ai processi' è 'Reati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
REATI
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quelle dei mandorli danno luogo ogni anno a una grandiosa Sagra ad AgrigentoSi danno ai soldatiUn luogo per gli spettacoli ai tempi dei RomaniDànno il cibo ai vegetarianiSi danno ai camerieri
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
P S P I O C
