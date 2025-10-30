Lo si cambia alla bambola nei cruciverba: la soluzione è Abitino

Anna Gallo | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo si cambia alla bambola' è 'Abitino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABITINO

Curiosità e Significato di Abitino

La parola Abitino è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abitino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si cambia per la pauraSi cambia per lo spaventoLo cambia chi si travesteLo si cambia per lo spaventoLo è un fiume che si getta in un fiume

Le 7 lettere della soluzione Abitino:
A Ancona
B Bologna
I Imola
T Torino
I Imola
N Napoli
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G G H N I I

