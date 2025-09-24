In autostrada c è quella d emergenza nei cruciverba: la soluzione è Corsia

CORSIA

Curiosità e Significato di Corsia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Corsia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corsia.

Perché la soluzione è Corsia? In autostrada, quando si verifica una situazione di emergenza, è fondamentale disporre di uno spazio dedicato in cui fermarsi in sicurezza senza ostacolare il traffico. Questa area appositamente predisposta permette ai veicoli di sostare temporaneamente e alle autorità di intervenire rapidamente, garantendo la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Per questo motivo, esiste una corsia apposita che consente di gestire situazioni impreviste e di mantenere il flusso del traffico più sicuro e ordinato.

Come si scrive la soluzione Corsia

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T E A I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARIETE" ARIETE

