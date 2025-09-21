Il Morelli cantautore emiliano
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SOLUZIONE: LEANO Leano Morelli è un cantautore italiano originario dell'Emilia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Morelli cantautore emiliano
- Risposta: LEANO LEANO MORELLI È UN CANTAUTORE ITALIANO ORIGINARIO DELL'EMILIA
- Lunghezza: 63 lettere
- Schema parole: 10-7-1-2-10-8-10-10
- Schema utile: L_____________ _______ _ __ __________ ________ __________ ____'______
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Le 63 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con morelli: La Morelli
Con cantautore: Avitabile cantautore
Con emiliano: Fu un illustre pittore emiliano del Seicento