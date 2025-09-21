Il Morelli cantautore emiliano

Vito Manzione | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 63 lettere per la definizione 'Il Morelli cantautore emiliano' è 'Leano leano Morelli È Un Cantautore Italiano Originario Dell'emilia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEANO Leano Morelli è un cantautore italiano originario dell'Emilia

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Il Morelli cantautore emiliano nei cruciverba: la soluzione di 63 lettere è Leano leano Morelli È Un Cantautore Italiano Originario Dell'emilia

La soluzione associata alla definizione "Il Morelli cantautore emiliano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Leano leano Morelli È Un Cantautore Italiano Originario Dell'emilia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il Morelli cantautore emiliano
  • Risposta: LEANO LEANO MORELLI È UN CANTAUTORE ITALIANO ORIGINARIO DELL'EMILIA
  • Lunghezza: 63 lettere
  • Schema parole: 10-7-1-2-10-8-10-10
  • Schema utile: L_____________ _______ _ __ __________ ________ __________ ____'______
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Le 63 lettere della soluzione

L Livorno
E Empoli
A Ancona
N Napoli
O Otranto
-
-
-
-
L Livorno
E Empoli
A Ancona
N Napoli
O Otranto
 
M Milano
O Otranto
R Roma
E Empoli
L Livorno
L Livorno
I Imola
 
È -
 
U Udine
N Napoli
 
C Como
A Ancona
N Napoli
T Torino
A Ancona
U Udine
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli
 
I Imola
T Torino
A Ancona
L Livorno
I Imola
A Ancona
N Napoli
O Otranto
 
O Otranto
R Roma
I Imola
G Genova
I Imola
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
' -
E Empoli
M Milano
I Imola
L Livorno
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Leano leano Morelli È Un Cantautore Italiano Originario Dell'emilia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Morelli cantautore emiliano". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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