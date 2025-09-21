Esaltarsi, estasiarsi nei cruciverba: la soluzione è Inebriarsi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Esaltarsi, estasiarsi' è 'Inebriarsi'.
INEBRIARSI
Curiosità e Significato di Inebriarsi
La parola Inebriarsi è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Inebriarsi.
Come si scrive la soluzione Inebriarsi
Hai davanti la definizione "Esaltarsi, estasiarsi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 10 lettere della soluzione Inebriarsi:
I Imola
N Napoli
E Empoli
B Bologna
R Roma
I Imola
A Ancona
R Roma
S Savona
I Imola
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
N C D V A E I S L D V A A
