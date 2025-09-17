Pensierosi nei cruciverba: la soluzione è Cogitabondi
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Pensierosi' è 'Cogitabondi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
COGITABONDI
Curiosità e Significato di Cogitabondi
Approfondisci la parola di 11 lettere Cogitabondi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Cogitabondi
Hai davanti la definizione "Pensierosi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 11 lettere della soluzione Cogitabondi:
C Como
O Otranto
G Genova
I Imola
T Torino
A Ancona
B Bologna
O Otranto
N Napoli
D Domodossola
I Imola
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
O I B C S C I E
Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.