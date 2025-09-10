Una stazione di confine con l Austria

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La soluzione di 67 lettere per la definizione 'Una stazione di confine con l Austria' è 'Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARVISIO Tarvisio è una stazione di confine con l'Austria situata nel nord

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Una stazione di confine con l Austria nei cruciverba: la soluzione di 67 lettere è Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord

Quando la definizione "Una stazione di confine con l Austria" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una stazione di confine con l Austria

Una stazione di confine con l Austria Risposta: TARVISIO TARVISIO È UNA STAZIONE DI CONFINE CON L'AUSTRIA SITUATA NEL NORD

Lunghezza: 67 lettere

67 lettere Schema parole: 16-1-3-8-2-7-3-8-7-3-4

16-1-3-8-2-7-3-8-7-3-4 Schema utile: T___________________ _ ___ ________ __ _______ ___ _'_______ _______ ___ ____

T___________________ _ ___ ________ __ _______ ___ _'_______ _______ ___ ____ Inizia con: T

T Finisce con: D

Le 67 lettere della soluzione

T Torino A Ancona R Roma V Venezia I Imola S Savona I Imola O Otranto - - - - T Torino A Ancona R Roma V Venezia I Imola S Savona I Imola O Otranto È - U Udine N Napoli A Ancona S Savona T Torino A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli D Domodossola I Imola C Como O Otranto N Napoli F Firenze I Imola N Napoli E Empoli C Como O Otranto N Napoli L Livorno ' - A Ancona U Udine S Savona T Torino R Roma I Imola A Ancona S Savona I Imola T Torino U Udine A Ancona T Torino A Ancona N Napoli E Empoli L Livorno N Napoli O Otranto R Roma D Domodossola

La soluzione 'Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una stazione di confine con l Austria". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.