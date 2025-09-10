Una stazione di confine con l Austria
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SOLUZIONE: TARVISIO Tarvisio è una stazione di confine con l'Austria situata nel nord
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Una stazione di confine con l Austria nei cruciverba: la soluzione di 67 lettere è Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una stazione di confine con l Austria
- Risposta: TARVISIO TARVISIO È UNA STAZIONE DI CONFINE CON L'AUSTRIA SITUATA NEL NORD
- Lunghezza: 67 lettere
- Schema parole: 16-1-3-8-2-7-3-8-7-3-4
- Schema utile: T___________________ _ ___ ________ __ _______ ___ _'_______ _______ ___ ____
- Inizia con: T
- Finisce con: D
Le 67 lettere della soluzione
La soluzione 'Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una stazione di confine con l Austria". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Altre definizioni collegate
Con stazione: In quello della stazione c è la biglietteria
Con confine: Complesso montuoso che ci fa da confine
Con austria: Nota principessa d Austria