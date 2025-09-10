Una stazione di confine con l Austria

Anna Spiotta | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 67 lettere per la definizione 'Una stazione di confine con l Austria' è 'Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARVISIO Tarvisio è una stazione di confine con l'Austria situata nel nord

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Una stazione di confine con l Austria nei cruciverba: la soluzione di 67 lettere è Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord

Quando la definizione "Una stazione di confine con l Austria" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una stazione di confine con l Austria
  • Risposta: TARVISIO TARVISIO È UNA STAZIONE DI CONFINE CON L'AUSTRIA SITUATA NEL NORD
  • Lunghezza: 67 lettere
  • Schema parole: 16-1-3-8-2-7-3-8-7-3-4
  • Schema utile: T___________________ _ ___ ________ __ _______ ___ _'_______ _______ ___ ____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: D

Le 67 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
R Roma
V Venezia
I Imola
S Savona
I Imola
O Otranto
-
-
-
-
T Torino
A Ancona
R Roma
V Venezia
I Imola
S Savona
I Imola
O Otranto
 
È -
 
U Udine
N Napoli
A Ancona
 
S Savona
T Torino
A Ancona
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
E Empoli
 
D Domodossola
I Imola
 
C Como
O Otranto
N Napoli
F Firenze
I Imola
N Napoli
E Empoli
 
C Como
O Otranto
N Napoli
 
L Livorno
' -
A Ancona
U Udine
S Savona
T Torino
R Roma
I Imola
A Ancona
 
S Savona
I Imola
T Torino
U Udine
A Ancona
T Torino
A Ancona
 
N Napoli
E Empoli
L Livorno
 
N Napoli
O Otranto
R Roma
D Domodossola

La soluzione 'Tarvisio tarvisio È Una Stazione Di Confine Con L'austria Situata Nel Nord' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una stazione di confine con l Austria". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con stazione: In quello della stazione c è la biglietteria 

Con confine: Complesso montuoso che ci fa da confine 

Con austria: Nota principessa d Austria 