Sciabolate nei cruciverba: la soluzione è Fendenti

Angelo Caputo | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sciabolate' è 'Fendenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FENDENTI

Curiosità e Significato di Fendenti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Fendenti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Sciabolate - Fendenti

Come si scrive la soluzione Fendenti

Stai cercando la risposta alla definizione "Sciabolate"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Fendenti:
F Firenze
E Empoli
N Napoli
D Domodossola
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P E T G O A

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.