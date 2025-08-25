Scelleratezze, infamie nei cruciverba: la soluzione è Nefandezze

Luca Bianchi | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

NEFANDEZZE

Curiosità e Significato di Nefandezze

La parola Nefandezze è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nefandezze.

Come si scrive la soluzione Nefandezze

Hai davanti la definizione "Scelleratezze, infamie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 10 lettere della soluzione Nefandezze:
N Napoli
E Empoli
F Firenze
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
E Empoli
Z Zara
Z Zara
E Empoli

