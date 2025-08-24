Un involucro di pasta sfoglia ripieno

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La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Un involucro di pasta sfoglia ripieno' è 'Vol Au Vent il Vol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOL AU VENT Il vol

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Un involucro di pasta sfoglia ripieno nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Vol Au Vent il Vol

La definizione "Un involucro di pasta sfoglia ripieno" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vol Au Vent il Vol'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un involucro di pasta sfoglia ripieno

Un involucro di pasta sfoglia ripieno Risposta: VOL AU VENT IL VOL

Lunghezza: 18 lettere

18 lettere Schema parole: 3-2-6-3

3-2-6-3 Schema utile: V__ __ __________ ___

V__ __ __________ ___ Inizia con: V

V Finisce con: L

Le 18 lettere della soluzione

V Venezia O Otranto L Livorno A Ancona U Udine V Venezia E Empoli N Napoli T Torino - - - - I Imola L Livorno V Venezia O Otranto L Livorno

La soluzione 'Vol Au Vent il Vol' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un involucro di pasta sfoglia ripieno". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.