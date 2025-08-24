Un involucro di pasta sfoglia ripieno
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SOLUZIONE: VOL AU VENT Il vol
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Un involucro di pasta sfoglia ripieno nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Vol Au Vent il Vol
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un involucro di pasta sfoglia ripieno
- Risposta: VOL AU VENT IL VOL
- Lunghezza: 18 lettere
- Schema parole: 3-2-6-3
- Schema utile: V__ __ __________ ___
- Inizia con: V
- Finisce con: L
Le 18 lettere della soluzione
La soluzione 'Vol Au Vent il Vol' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un involucro di pasta sfoglia ripieno". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con involucro: Involucro di pasta ripiena
Con pasta: Una pasta a treccia della cucina sarda
Con sfoglia: La si prepara con pasta sfoglia e ripieni vari