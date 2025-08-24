Un involucro di pasta sfoglia ripieno

Luca Bianchi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Un involucro di pasta sfoglia ripieno' è 'Vol Au Vent il Vol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOL AU VENT Il vol

Vuoi approfondire la risposta Vol Au Vent il Vol? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Vol Au Vent il Vol'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un involucro di pasta sfoglia ripieno nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Vol Au Vent il Vol

La definizione "Un involucro di pasta sfoglia ripieno" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vol Au Vent il Vol'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un involucro di pasta sfoglia ripieno
  • Risposta: VOL AU VENT IL VOL
  • Lunghezza: 18 lettere
  • Schema parole: 3-2-6-3
  • Schema utile: V__ __ __________ ___
  • Inizia con: V
  • Finisce con: L

Le 18 lettere della soluzione

V Venezia
O Otranto
L Livorno
 
A Ancona
U Udine
 
V Venezia
E Empoli
N Napoli
T Torino
-
-
-
-
I Imola
L Livorno
 
V Venezia
O Otranto
L Livorno

La soluzione 'Vol Au Vent il Vol' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un involucro di pasta sfoglia ripieno". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un involucro di pasta sfoglia da riempire Involto di pasta ripieno di formaggi Un tipico fingerfood di pasta sfoglia Cilindri di pasta sfoglia farciti fra Canestrini di pasta sfoglia ripieni fra 

Altre definizioni collegate

Con involucro: Involucro di pasta ripiena 

Con pasta: Una pasta a treccia della cucina sarda 

Con sfoglia: La si prepara con pasta sfoglia e ripieni vari 