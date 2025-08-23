Mare italo-greco

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Mare italo-greco' è 'Ionio il Mare Italo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IONIO Il Mare italo

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Mare italo-greco nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Ionio il Mare Italo

La soluzione associata alla definizione "Mare italo-greco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ionio il Mare Italo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Mare italo-greco
  • Risposta: IONIO IL MARE ITALO
  • Lunghezza: 20 lettere
  • Schema parole: 7-4-5
  • Schema utile: I__________ ____ _____
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

Le 20 lettere della soluzione

I Imola
O Otranto
N Napoli
I Imola
O Otranto
-
-
-
-
I Imola
L Livorno
 
M Milano
A Ancona
R Roma
E Empoli
 
I Imola
T Torino
A Ancona
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Ionio il Mare Italo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mare italo-greco". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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