Rilevazione dell andamento dell import-export di un Paese
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SOLUZIONE: BILANCIA COMMERCIALE La bilancia commerciale si riferisce alla rilevazione dell'andamento dell'import
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Rilevazione dell andamento dell import-export di un Paese nei cruciverba: la soluzione di 95 lettere è Bilancia Commerciale la Bilancia Commerciale Si Riferisce Alla Rilevazione Dell'andamento Dell'import
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Rilevazione dell andamento dell import-export di un Paese
- Risposta: BILANCIA COMMERCIALE LA BILANCIA COMMERCIALE SI RIFERISCE ALLA RILEVAZIONE DELL'ANDAMENTO DELL'IMPORT
- Lunghezza: 95 lettere
- Schema parole: 8-13-8-11-2-9-4-11-13-10
- Schema utile: B_______ _________________ ________ ___________ __ _________ ____ ___________ ____'_________ ____'______
- Inizia con: B
- Finisce con: T
Le 95 lettere della soluzione
La soluzione 'Bilancia Commerciale la Bilancia Commerciale Si Riferisce Alla Rilevazione Dell'andamento Dell'import' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rilevazione dell andamento dell import-export di un Paese". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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