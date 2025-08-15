Una penisola asiatica

Anna Gallo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 77 lettere per la definizione 'Una penisola asiatica' è 'Malacca la Penisola Asiatica Di Malacca È Una Stretta Striscia Di Terra Situata Nel Sud'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALACCA La penisola asiatica di Malacca è una stretta striscia di terra situata nel sud

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Una penisola asiatica nei cruciverba: la soluzione di 77 lettere è Malacca la Penisola Asiatica Di Malacca È Una Stretta Striscia Di Terra Situata Nel Sud

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una penisola asiatica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Malacca la Penisola Asiatica Di Malacca È Una Stretta Striscia Di Terra Situata Nel Sud'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una penisola asiatica
  • Risposta: MALACCA LA PENISOLA ASIATICA DI MALACCA È UNA STRETTA STRISCIA DI TERRA SITUATA NEL SUD
  • Lunghezza: 77 lettere
  • Schema parole: 9-8-8-2-7-1-3-7-8-2-5-7-3-3
  • Schema utile: M____________ ________ ________ __ _______ _ ___ _______ ________ __ _____ _______ ___ ___
  • Inizia con: M
  • Finisce con: D

Le 77 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
L Livorno
A Ancona
C Como
C Como
A Ancona
-
-
-
-
L Livorno
A Ancona
 
P Padova
E Empoli
N Napoli
I Imola
S Savona
O Otranto
L Livorno
A Ancona
 
A Ancona
S Savona
I Imola
A Ancona
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona
 
D Domodossola
I Imola
 
M Milano
A Ancona
L Livorno
A Ancona
C Como
C Como
A Ancona
 
È -
 
U Udine
N Napoli
A Ancona
 
S Savona
T Torino
R Roma
E Empoli
T Torino
T Torino
A Ancona
 
S Savona
T Torino
R Roma
I Imola
S Savona
C Como
I Imola
A Ancona
 
D Domodossola
I Imola
 
T Torino
E Empoli
R Roma
R Roma
A Ancona
 
S Savona
I Imola
T Torino
U Udine
A Ancona
T Torino
A Ancona
 
N Napoli
E Empoli
L Livorno
 
S Savona
U Udine
D Domodossola

La soluzione 'Malacca la Penisola Asiatica Di Malacca È Una Stretta Striscia Di Terra Situata Nel Sud' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una penisola asiatica". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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