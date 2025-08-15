Una penisola asiatica
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SOLUZIONE: MALACCA La penisola asiatica di Malacca è una stretta striscia di terra situata nel sud
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Una penisola asiatica nei cruciverba: la soluzione di 77 lettere è Malacca la Penisola Asiatica Di Malacca È Una Stretta Striscia Di Terra Situata Nel Sud
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una penisola asiatica
- Risposta: MALACCA LA PENISOLA ASIATICA DI MALACCA È UNA STRETTA STRISCIA DI TERRA SITUATA NEL SUD
- Lunghezza: 77 lettere
- Schema parole: 9-8-8-2-7-1-3-7-8-2-5-7-3-3
- Schema utile: M____________ ________ ________ __ _______ _ ___ _______ ________ __ _____ _______ ___ ___
- Inizia con: M
- Finisce con: D
Le 77 lettere della soluzione
La soluzione 'Malacca la Penisola Asiatica Di Malacca È Una Stretta Striscia Di Terra Situata Nel Sud' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una penisola asiatica". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Con penisola: Il Fréhel penisola della Bretagna
Con asiatica: Agilissima belva asiatica