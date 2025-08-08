Mare che bagna l India

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 84 lettere per la definizione 'Mare che bagna l India' è 'Arabico il Mare Che Bagna L'india È Quello Arabico Ed È Un Mare Situato Nell'oceano Indiano A Nord'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARABICO Il mare che bagna l'India è quello arabico ed è un mare situato nell'Oceano Indiano a nord

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Mare che bagna l India nei cruciverba: la soluzione di 84 lettere è Arabico il Mare Che Bagna L'india È Quello Arabico Ed È Un Mare Situato Nell'oceano Indiano A Nord

La definizione "Mare che bagna l India" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arabico il Mare Che Bagna L'india È Quello Arabico Ed È Un Mare Situato Nell'oceano Indiano A Nord'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Mare che bagna l India
  • Risposta: ARABICO IL MARE CHE BAGNA L'INDIA È QUELLO ARABICO ED È UN MARE SITUATO NELL'OCEANO INDIANO A NORD
  • Lunghezza: 84 lettere
  • Schema parole: 9-4-3-5-6-1-6-7-2-1-2-4-7-10-7-1-4
  • Schema utile: A___________ ____ ___ _____ _'_____ _ ______ _______ __ _ __ ____ _______ ____'______ _______ _ ____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: D

Le 84 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
A Ancona
B Bologna
I Imola
C Como
O Otranto
-
-
-
I Imola
L Livorno
 
M Milano
A Ancona
R Roma
E Empoli
 
C Como
H Hotel
E Empoli
 
B Bologna
A Ancona
G Genova
N Napoli
A Ancona
 
L Livorno
' -
I Imola
N Napoli
D Domodossola
I Imola
A Ancona
 
È -
 
Q Quarto
U Udine
E Empoli
L Livorno
L Livorno
O Otranto
 
A Ancona
R Roma
A Ancona
B Bologna
I Imola
C Como
O Otranto
 
E Empoli
D Domodossola
 
È -
 
U Udine
N Napoli
 
M Milano
A Ancona
R Roma
E Empoli
 
S Savona
I Imola
T Torino
U Udine
A Ancona
T Torino
O Otranto
 
N Napoli
E Empoli
L Livorno
L Livorno
' -
O Otranto
C Como
E Empoli
A Ancona
N Napoli
O Otranto
 
I Imola
N Napoli
D Domodossola
I Imola
A Ancona
N Napoli
O Otranto
 
A Ancona
 
N Napoli
O Otranto
R Roma
D Domodossola

La soluzione 'Arabico il Mare Che Bagna L'india È Quello Arabico Ed È Un Mare Situato Nell'oceano Indiano A Nord' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mare che bagna l India". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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