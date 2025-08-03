Michael cantante canadese
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SOLUZIONE: BUBLÈ Michael Bublé è un cantante canadese celebre per il suo talento nel genere musicale del pop
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Michael cantante canadese
- Risposta: BUBLÈ MICHAEL BUBLÉ È UN CANTANTE CANADESE CELEBRE PER IL SUO TALENTO NEL GENERE MUSICALE DEL POP
- Lunghezza: 85 lettere
- Schema parole: 12-5-1-2-8-8-7-3-2-3-7-3-6-8-3-3
- Schema utile: B_______________ _____ _ __ ________ ________ _______ ___ __ ___ _______ ___ ______ ________ ___ ___
- Inizia con: B
- Finisce con: P
Le 85 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con michael: Michael J. nel film Ritorno al futuro
Con cantante: Tina cantante rhythm and blues
Con canadese: La Céline cantante canadese