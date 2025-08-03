Michael cantante canadese

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SOLUZIONE: BUBLÈ Michael Bublé è un cantante canadese celebre per il suo talento nel genere musicale del pop

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Michael cantante canadese nei cruciverba: la soluzione di 85 lettere è Bublè michael Bublé È Un Cantante Canadese Celebre Per Il Suo Talento Nel Genere Musicale Del Pop

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Michael cantante canadese

Michael cantante canadese Risposta: BUBLÈ MICHAEL BUBLÉ È UN CANTANTE CANADESE CELEBRE PER IL SUO TALENTO NEL GENERE MUSICALE DEL POP

Lunghezza: 85 lettere

85 lettere Schema parole: 12-5-1-2-8-8-7-3-2-3-7-3-6-8-3-3

12-5-1-2-8-8-7-3-2-3-7-3-6-8-3-3 Schema utile: B_______________ _____ _ __ ________ ________ _______ ___ __ ___ _______ ___ ______ ________ ___ ___

B_______________ _____ _ __ ________ ________ _______ ___ __ ___ _______ ___ ______ ________ ___ ___ Inizia con: B

B Finisce con: P

Le 85 lettere della soluzione

B Bologna U Udine B Bologna L Livorno È - - - - - M Milano I Imola C Como H Hotel A Ancona E Empoli L Livorno B Bologna U Udine B Bologna L Livorno É - È - U Udine N Napoli C Como A Ancona N Napoli T Torino A Ancona N Napoli T Torino E Empoli C Como A Ancona N Napoli A Ancona D Domodossola E Empoli S Savona E Empoli C Como E Empoli L Livorno E Empoli B Bologna R Roma E Empoli P Padova E Empoli R Roma I Imola L Livorno S Savona U Udine O Otranto T Torino A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli T Torino O Otranto N Napoli E Empoli L Livorno G Genova E Empoli N Napoli E Empoli R Roma E Empoli M Milano U Udine S Savona I Imola C Como A Ancona L Livorno E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno P Padova O Otranto P Padova

La soluzione 'Bublè michael Bublé È Un Cantante Canadese Celebre Per Il Suo Talento Nel Genere Musicale Del Pop' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Michael cantante canadese". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.