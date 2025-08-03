Michael cantante canadese

Vito Manzione | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: BUBLÈ Michael Bublé è un cantante canadese celebre per il suo talento nel genere musicale del pop

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Michael cantante canadese nei cruciverba: la soluzione di 85 lettere è Bublè michael Bublé È Un Cantante Canadese Celebre Per Il Suo Talento Nel Genere Musicale Del Pop

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Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Michael cantante canadese
  • Risposta: BUBLÈ MICHAEL BUBLÉ È UN CANTANTE CANADESE CELEBRE PER IL SUO TALENTO NEL GENERE MUSICALE DEL POP
  • Lunghezza: 85 lettere
  • Schema parole: 12-5-1-2-8-8-7-3-2-3-7-3-6-8-3-3
  • Schema utile: B_______________ _____ _ __ ________ ________ _______ ___ __ ___ _______ ___ ______ ________ ___ ___
  • Inizia con: B
  • Finisce con: P

Le 85 lettere della soluzione

B Bologna
U Udine
B Bologna
L Livorno
È -
-
-
-
-
M Milano
I Imola
C Como
H Hotel
A Ancona
E Empoli
L Livorno
 
B Bologna
U Udine
B Bologna
L Livorno
É -
 
È -
 
U Udine
N Napoli
 
C Como
A Ancona
N Napoli
T Torino
A Ancona
N Napoli
T Torino
E Empoli
 
C Como
A Ancona
N Napoli
A Ancona
D Domodossola
E Empoli
S Savona
E Empoli
 
C Como
E Empoli
L Livorno
E Empoli
B Bologna
R Roma
E Empoli
 
P Padova
E Empoli
R Roma
 
I Imola
L Livorno
 
S Savona
U Udine
O Otranto
 
T Torino
A Ancona
L Livorno
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto
 
N Napoli
E Empoli
L Livorno
 
G Genova
E Empoli
N Napoli
E Empoli
R Roma
E Empoli
 
M Milano
U Udine
S Savona
I Imola
C Como
A Ancona
L Livorno
E Empoli
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
 
P Padova
O Otranto
P Padova

La soluzione 'Bublè michael Bublé È Un Cantante Canadese Celebre Per Il Suo Talento Nel Genere Musicale Del Pop' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Michael cantante canadese". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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