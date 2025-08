Scappate, filate via nei cruciverba: la soluzione è Sfuggite

SFUGGITE

Curiosità e Significato di Sfuggite

Perché la soluzione è Sfuggite? SFUGGITE deriva dal verbo sfuggire, che significa scappare o allontanarsi rapidamente da qualcosa di spiacevole o pericoloso. È un termine usato quando si evita un problema, si scappa da una situazione sgradita o si riesce a uscire in fretta da un luogo. In sostanza, indica un'azione di fuga o di evasione, spesso per mettersi al sicuro o per sfuggire a qualcosa di indesiderato.

Come si scrive la soluzione Sfuggite

Hai davanti la definizione "Scappate, filate via" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

F Firenze

U Udine

G Genova

G Genova

I Imola

T Torino

E Empoli

