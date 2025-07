Rebus 7138 | soluzioni Settimana Enigmistica 4871

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4871 in edicola giovedì 31 luglio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: le(G)o; pin(O); Ioni(O); al(A); t(E); (G)ru; ide(A); stan(D); o(R)so; sp(I)e; T(O)tò; se(I); n(E)on; cor(O); ris(O); PO(S); n(I)do; no(T)a; (A)llen; ost(E); (T)re

Soluzione: Le opinioni altrui destano sospetto, se non corrispondono alle nostre