Rebus 71145 | soluzioni Settimana Enigmistica 4871

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4871 in edicola giovedì 31 luglio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: auto R ed U; Nat RUF; fa AC ciuf; fa toc ON; fa tic A

Soluzione: Autore d'una truffa acciuffato con fatica