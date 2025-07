Annientati nei cruciverba: la soluzione è Distrutti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Annientati' è 'Distrutti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISTRUTTI

Curiosità e Significato di Distrutti

La soluzione Distrutti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Distrutti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Distrutti? Annientati deriva dal verbo annientare, che significa distruggere completamente o rendere qualcosa o qualcuno inesistente. È un termine forte, spesso usato in contesti di battaglie o sfide importanti, per indicare la totale eliminazione di un avversario o di un ostacolo. In sostanza, rappresenta il concetto di portare a zero, di cancellare ogni traccia. Un modo deciso per esprimere la vittoria totale.

Come si scrive la soluzione Distrutti

Hai trovato la definizione "Annientati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

U Udine

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L I S I C B A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SILLABICA" SILLABICA

