La battaglia del Risorgimento ricordata con quella di San Martino nei cruciverba: la soluzione è Solferino

Home / Soluzioni Cruciverba / La battaglia del Risorgimento ricordata con quella di San Martino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La battaglia del Risorgimento ricordata con quella di San Martino' è 'Solferino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLFERINO

Curiosità e Significato di Solferino

La parola Solferino è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Solferino.

Perché la soluzione è Solferino? Solferino è il nome della storica battaglia combattuta nel 1859 tra le truppe franco-piemontesi e l'esercito austriaco, che segnò un momento cruciale nell'unificazione italiana. Questa battaglia viene ricordata anche come simbolo di coraggio e sofferenza, ispirando l'ideale di unità nazionale. Il suo ricordo ha dato origine alla nascita della Croce Rossa, per aiutare i feriti in guerra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Battaglia di e Montanara nel RisorgimentoIl mese di san MartinoC è quella di San Martino Padula e PaviaSan Martino tagliò il suo con la spadaIl Paolo che ha dipinto la Battaglia di San Romano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Solferino

Hai davanti la definizione "La battaglia del Risorgimento ricordata con quella di San Martino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

L Livorno

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O L R E N E T P I I D E F O N D S I O A I A P D N È E R L P M S A A R O R E R D N G I R T E O O O A I A C I I L R C I S P T I A L P I L C R Ù Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IL PIÙ CERTO MODO DI CELARE AGLI ALTRI I CONFINI DEL PROPRIO SAPERE È DI NON TRAPASSARLI" IL PIÙ CERTO MODO DI CELARE AGLI ALTRI I CONFINI DEL PROPRIO SAPERE È DI NON TRAPASSARLI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.