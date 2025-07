Contaminate, corrotte nei cruciverba: la soluzione è Impure

IMPURE

Curiosità e Significato di Impure

Vuoi sapere di più su Impure? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere

Perché la soluzione è Impure? Impure indica qualcosa che non è puro, contaminato o corrotto, spesso riferendosi a sostanze, elementi o anche comportamenti. Quando qualcosa è impuro, contiene impurità o tracce di corruzione che ne compromette la qualità o l'integrità. È un termine utilizzato in vari contesti, dalla chimica alla morale, per descrivere uno stato di alterazione o alterità rispetto alla purezza ideale.

Come si scrive la soluzione Impure

I Imola

M Milano

P Padova

U Udine

R Roma

E Empoli

