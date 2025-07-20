L ex-portiere van der Sar

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'L ex-portiere van der Sar' è 'Edwin l'ex'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDWIN L'ex

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L ex-portiere van der Sar nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Edwin l'ex

La soluzione associata alla definizione "L ex-portiere van der Sar" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Edwin l'ex'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L ex-portiere van der Sar
  • Risposta: EDWIN L'EX
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: E_________'__
  • Inizia con: E
  • Finisce con: X

Le 13 lettere della soluzione

E Empoli
D Domodossola
W Washington
I Imola
N Napoli
-
-
-
-
L Livorno
' -
E Empoli
X Xeres

La soluzione 'Edwin l'ex' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ex-portiere van der Sar". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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