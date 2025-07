Rebus 6855 | soluzioni Settimana Enigmistica 4868

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4868 in edicola giovedì 10 luglio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: BI sogna; rime DI; area LM; A lepri; MA chef; AC Ciad; anni IR; re P; arabi LI

Soluzione: Bisogna rimediare al male prima che faccia danni irreparabili