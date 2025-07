Estasianti, esaltanti nei cruciverba: la soluzione è Inebrianti

INEBRIANTI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Inebrianti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Inebrianti.

Perché la soluzione è Inebrianti? Inebrianti indica sostanze o sensazioni che provocano un senso di euforia, leggerezza o perdita di controllo, come i drink alcolici o esperienze molto coinvolgenti. Sono capaci di farci sentire storditi o trasportati in uno stato di estasi. Questi effetti intensi rendono il termine perfetto per descrivere emozioni o effetti che travolgono e affascinano, lasciando un ricordo indelebile nella memoria.

Hai trovato la definizione "Estasianti, esaltanti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

E Empoli

B Bologna

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

