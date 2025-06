Ruffiano nei cruciverba: la soluzione è Manutengolo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ruffiano' è 'Manutengolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANUTENGOLO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Manutengolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Manutengolo.

Perché la soluzione è Manutengolo? Ruffiano indica una persona che si mostra insistente e smancerosa per ottenere favori o vantaggi, spesso in modo un po' fastidioso. È qualcuno che cerca di conquistare gli altri con parole mielose e comportamenti premurosi, a volte con secondi fini nascosti. In sintesi, è un termine che descrive chi manipola i sentimenti altrui per il proprio tornaconto.

Hai trovato la definizione "Ruffiano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

N Napoli

U Udine

T Torino

E Empoli

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

