La pinzetta per il bigodino nei cruciverba: la soluzione è Becco D Oca

Home / Soluzioni Cruciverba / La pinzetta per il bigodino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La pinzetta per il bigodino' è 'Becco D Oca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BECCO D OCA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Becco D Oca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Becco D Oca.

Perché la soluzione è Becco D Oca? La pinzetta per il bigodino è un modo di dire che si riferisce a una piccola pinzetta utilizzata per sistemare i bigodini o le acconciature, ma anche come metafora per qualcosa di piccolo e preciso. La soluzione BECCO D OCA richiama proprio questa immagine: il becco di oca, lungo e sottile, ideale per afferrare e modellare dettagli minuti. Un modo simpatico per descrivere strumenti o dettagli curati e precisi.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "La pinzetta per il bigodino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

C Como

C Como

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

C Como

A Ancona

D R E I E A R C F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DECIFRARE" DECIFRARE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.