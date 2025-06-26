-up = copia di sicurezza

Anna Spiotta | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione '-up = copia di sicurezza' è 'Back il Back'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BACK Il back

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-up = copia di sicurezza nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Back il Back

In presenza della definizione "-up = copia di sicurezza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Back il Back'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: -up = copia di sicurezza
  • Risposta: BACK IL BACK
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 6-4
  • Schema utile: B_________ ____
  • Inizia con: B
  • Finisce con: K

Le 14 lettere della soluzione

B Bologna
A Ancona
C Como
K Kappa
-
-
-
-
I Imola
L Livorno
 
B Bologna
A Ancona
C Como
K Kappa

La soluzione 'Back il Back' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "-up = copia di sicurezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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