-up = copia di sicurezza

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La soluzione di 14 lettere per la definizione '-up = copia di sicurezza' è 'Back il Back'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BACK Il back

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-up = copia di sicurezza nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Back il Back

In presenza della definizione "-up = copia di sicurezza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Back il Back'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: -up = copia di sicurezza

-up = copia di sicurezza Risposta: BACK IL BACK

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 6-4

6-4 Schema utile: B_________ ____

B_________ ____ Inizia con: B

B Finisce con: K

Le 14 lettere della soluzione

B Bologna A Ancona C Como K Kappa - - - - I Imola L Livorno B Bologna A Ancona C Como K Kappa

La soluzione 'Back il Back' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "-up = copia di sicurezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.