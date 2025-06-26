-up = copia di sicurezza
La soluzione di 14 lettere per la definizione '-up = copia di sicurezza' è 'Back il Back'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BACK Il back
Vuoi approfondire la risposta Back il Back? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
-up = copia di sicurezza nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Back il Back
In presenza della definizione "-up = copia di sicurezza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Back il Back'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: -up = copia di sicurezza
- Risposta: BACK IL BACK
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 6-4
- Schema utile: B_________ ____
- Inizia con: B
- Finisce con: K
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Back il Back' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "-up = copia di sicurezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Copia di sicurezza dei dati del PC Ha il Consiglio di Sicurezza sigla La copia in rilievo Si fa tra la copia e l originale Copia atti
Altre definizioni collegate
Con copia: La brutta copia di una lettera
Con sicurezza: Il pallone di sicurezza nell auto