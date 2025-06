Abbrustolimenti, torrefazioni nei cruciverba: la soluzione è Tostature

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abbrustolimenti, torrefazioni' è 'Tostature'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOSTATURE

Curiosità e Significato di Tostature

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tostature più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tostature.

Perché la soluzione è Tostature? Tostature indica il processo di abbrustolimento e torrefazione dei chicchi di caffè, conferendo aroma e sapore intensi. È il termine che descrive l'arte di tostare accuratamente i chicchi per ottenere quella perfetta combinazione di gusto e fragranza. In parole semplici, rappresenta la fase fondamentale per trasformare i semi in quella deliziosa bevanda che ci accompagna ogni giorno.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tostature

Hai trovato la definizione "Abbrustolimenti, torrefazioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

E Empoli

E S B R Y U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BUYERS" BUYERS

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.