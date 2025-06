Un ortaggio multicolore nei cruciverba: la soluzione è Peperone

Home / Soluzioni Cruciverba / Un ortaggio multicolore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un ortaggio multicolore' è 'Peperone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEPERONE

Curiosità e Significato di Peperone

La soluzione Peperone di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Peperone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Peperone? Il peperone è un ortaggio colorato e versatile, disponibile in diverse tonalità come rosso, giallo, verde e arancione. Ricco di vitamine e antiossidanti, viene usato in molte ricette della cucina mediterranea. Il suo aspetto vivace e il sapore dolce o leggermente piccante lo rendono un ingrediente fondamentale per insalate, contorni e piatti saporiti, aggiungendo colore e gusto alla tavola.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ortaggio che può essere piccanteUn ortaggio giallo rosso o verdeOrtaggio giallo rosso o verdeUn ortaggio poco apprezzatoL ortaggio a spicchiUn ortaggio con gli occhi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Peperone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un ortaggio multicolore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

P Padova

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T A I M P A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EMPATIA" EMPATIA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.