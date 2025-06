Stato sudamericano nei cruciverba: la soluzione è Suriname

SURINAME

Curiosità e Significato di Suriname

Perché la soluzione è Suriname? Il Suriname è uno stato sudamericano situato sulla costa nord del continente, noto per la sua ricca biodiversità e cultura multietnica. La sua storia affonda le radici nel periodo coloniale olandese, che ha lasciato un'impronta evidente nel suo patrimonio. Questo paese affascinante rappresenta un crocevia di tradizioni e natura incontaminata, rendendolo una meta unica nel panorama del Sud America.

Come si scrive la soluzione Suriname

