Rebus 6154 | soluzioni Settimana Enigmistica 4861

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4861 in edicola giovedì 22 maggio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: coni; elmi; Bélen; sipario; tenda; gondole; moschea - eb(A)n(O); A(R)io(S)t(O); ag(EN)da

Soluzione: Con il miele si prendono le mosche