Rebus 6151 | soluzioni Settimana Enigmistica 4861

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4861 in edicola giovedì 22 maggio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta. Cesura: U vede I colli; RO mani Soluzione: Uve dei colli romani

