Rebus 61162 | soluzioni Settimana Enigmistica 4861

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4861 in edicola giovedì 22 maggio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: U navi; L Lapo; M posa mente D e C orata

Soluzione: Una villa pomposamente decorata