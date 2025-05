Rebus 6038 | soluzioni Settimana Enigmistica 4860

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4860 in edicola giovedì 15 maggio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: LePRe; LuNa; oNDa; TuTa; Sei; NaSo; SuPeRMaRio; SuD; aQuiLa; LiGuRia; DiTo

+

pEscAtOrE; OchE; mEstOlO; sAlAmI; lInUs; UOvO; nEI; cUccE; dEntIstA; tÈ

Soluzione: Le parole non dette sono assai più rumorose di quelle gridate