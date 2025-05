Rebus 60146 | soluzioni Settimana Enigmistica 4860

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4860 in edicola giovedì 15 maggio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: P asso; F alza R e G ovali; code L; vene T O

Soluzione: Passo Falzarego, valico del Veneto