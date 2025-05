Rebus 60117 | soluzioni Settimana Enigmistica 4860

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4860 in edicola giovedì 15 maggio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: VE rapace d'Alamo R è

Soluzione: Vera pace dà l'amore