Rebus 5923 | soluzioni Settimana Enigmistica 4859

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4859 in edicola giovedì 8 maggio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: labbra C C; iodio GN; imam M; adagio IA

Soluzione: L'abbraccio di ogni mamma dà gioia

