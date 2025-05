Rebus 59134 | soluzioni Settimana Enigmistica 4859

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4859 in edicola giovedì 8 maggio 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: bignè A; Sartre B; ode C; note D; arpe E

Soluzione: Bisogna dare per ottenere

