Rebus 5704 | soluzioni Settimana Enigmistica 4857

Qui trovi la soluzione completa del Rebus pubblicato su La Settimana Enigmistica 4857 in edicola giovedì 24 aprile 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.

Cesura: A verde; L lepri; ori TA

Soluzione: Aver delle priorità

