Bei cortili interni - Soluzione Cruciverba: Patii

PATII

Lo sapevi che... Caserta: Caserta (AFI: ka'zrta, ; Caserta [ka'srt] in dialetto casertano) è un comune italiano di 72 632 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Campania. È tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, insignita della medaglia d'oro al merito civile e della medaglia di bronzo al valor militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per l'attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.