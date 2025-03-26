Agitare la coda

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Agitare la coda' è 'Dimenare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIMENARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Agitare la coda" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Agitare la coda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Dimenare? Il termine si riferisce all'atto di muovere la coda in modo rapido e amichevole, spesso per esprimere gioia o saluto. È un gesto comune tra gli animali domestici come i cani, che comunicano così il loro stato d'animo positivo. Questo movimento può variare in intensità e direzione, ma sempre rappresenta un segnale di benessere e affetto nei confronti delle persone o di altri animali.

Agitare la coda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dimenare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Agitare la coda" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Agitare la coda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Dimenare:

D Domodossola I Imola M Milano E Empoli N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Agitare la coda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

