La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I contorni dei poligoni' è 'Perimetri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERIMETRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I contorni dei poligoni" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I contorni dei poligoni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Perimetri? I perimetri rappresentano il misura della lunghezza che delimita una figura geometrica, come un poligono. Sono utili per determinare quanto spazio occorre per circondare una determinata forma o area. Conoscere i perimetri permette di pianificare costruzioni, giardini o altri progetti di design in modo accurato. Essi sono fondamentali anche in matematica per calcolare altre grandezze e risolvere problemi legati alle figure piane.

Per risolvere la definizione "I contorni dei poligoni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I contorni dei poligoni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Perimetri:

P Padova E Empoli R Roma I Imola M Milano E Empoli T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I contorni dei poligoni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

