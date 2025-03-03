A una sua estremità si va a battere il corner

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'A una sua estremità si va a battere il corner' è 'Linea Di Fondo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LINEA DI FONDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "A una sua estremità si va a battere il corner" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A una sua estremità si va a battere il corner". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Linea Di Fondo? La linea di fondo rappresenta il confine più arretrato di un campo da gioco, come il calcio. Quando il pallone supera questa linea, si può assegnare un calcio d'angolo, ossia un tiro dalla bandierina. Essa delimita l'area di porta e segna il limite che, se superato, determina l'inizio di azioni di ripresa o punizioni. La sua posizione influisce direttamente sulle strategie di gioco e sulle opportunità di segnare.

Quando la definizione "A una sua estremità si va a battere il corner" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A una sua estremità si va a battere il corner" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Linea Di Fondo:

L Livorno I Imola N Napoli E Empoli A Ancona D Domodossola I Imola F Firenze O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A una sua estremità si va a battere il corner" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

