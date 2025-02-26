Fa parte di Genova
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Fa parte di Genova' è 'Pra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PRA
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa parte di Genova" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa parte di Genova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Fa parte di Genova nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Pra
In presenza della definizione "Fa parte di Genova", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa parte di Genova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 3 lettere della soluzione Pra:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa parte di Genova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tra Pegli e Voltri a GenovaQuartiere di Genova rinomato per il basilicoIl quartiere di Genova del basilicoLa Sestri che fa parte della Grande GenovaFa parte dell impianto d alimentazione di un motoreFa parte del lettoFa parte del BeneluxFa parte della famiglia
C N T E E I E A U N P O Q I E I C I O O C C C I E G A O A S U L ' R T O C E T O È I T M P E I S C E E N O O O I E C E R O T T M O I C R C S O E M A A T O R E O L I E E O O E P A A I R L C I T R R M H D O T E O R I I O O L D N D O A E M R I I I C G N È M N C