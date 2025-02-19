Conforme alle disposizioni in vigore

Home / Soluzioni Cruciverba / Conforme alle disposizioni in vigore

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Conforme alle disposizioni in vigore' è 'Regolamentare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGOLAMENTARE

Perché la soluzione è Regolamentare? Il termine si riferisce a ciò che rispetta le norme e le leggi stabilite, garantendo che le azioni siano in linea con le regole ufficiali. È importante in contesti ufficiali e amministrativi, dove l'aderenza alle direttive è fondamentale per mantenere l'ordine e la legalità. La parola indica un comportamento o un documento che segue rigorosamente le disposizioni in vigore, assicurando che tutto sia conforme alle norme stabilite.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Conforme alle disposizioni in vigore" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conforme alle disposizioni in vigore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Conforme alle disposizioni in vigore nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Regolamentare

La definizione "Conforme alle disposizioni in vigore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conforme alle disposizioni in vigore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Regolamentare:

R Roma E Empoli G Genova O Otranto L Livorno A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conforme alle disposizioni in vigore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il canone d affitto un tempo in vigoreRestò in vigore dal 45 aC fino al 1582Disposizioni da eseguireDisposizioni regolamentariDisposizioni e regole