Grossa macchina da cantieri edili

Home / Soluzioni Cruciverba / Grossa macchina da cantieri edili

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grossa macchina da cantieri edili' è 'Ruspa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUSPA

Perché la soluzione è Ruspa? Una ruspa è un veicolo di grandi dimensioni utilizzato nei cantieri edili per spostare e sollevare materiali pesanti come terra, ghiaia o detriti. Dotata di un grande braccio meccanico e una benna, permette di eseguire lavori di scavo e movimentazione in modo efficiente. È uno strumento fondamentale per facilitare le operazioni di costruzione e ristrutturazione di grandi opere.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grossa macchina da cantieri edili" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grossa macchina da cantieri edili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Grossa macchina da cantieri edili nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ruspa

Quando la definizione "Grossa macchina da cantieri edili" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grossa macchina da cantieri edili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ruspa:

R Roma U Udine S Savona P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grossa macchina da cantieri edili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una macchina per fare tabula rasaMacchina con la bennaUna grossa macchina dei cantieri ediliUna macchina da cantieri ediliSvetta nei cantieri ediliVeicolo da cantieri ediliMacchina dei cantieri usata per livellare i terreni