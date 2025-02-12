Appallottolare sgualcendo nei cruciverba: la soluzione è Accartocciare
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Appallottolare sgualcendo' è 'Accartocciare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ACCARTOCCIARE
Curiosità e Significato di Accartocciare
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Accartocciare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Come si scrive la soluzione Accartocciare
La definizione "Appallottolare sgualcendo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 13 lettere della soluzione Accartocciare:
A Ancona
C Como
C Como
A Ancona
R Roma
T Torino
O Otranto
C Como
C Como
I Imola
A Ancona
R Roma
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
L A C I N S E
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.