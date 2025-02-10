Era scritto sulla Croce

Home / Soluzioni Cruciverba / Era scritto sulla Croce

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Era scritto sulla Croce' è 'Inri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Era scritto sulla Croce" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era scritto sulla Croce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Inri? INRI è l'acronimo che si trova inciso sulla croce di Gesù, rappresentando le parole che Pilato aveva scritto, indicando la condanna di Cristo. Questo abbreviare sottolinea l'identità di Gesù come Re dei Giudei, ed è diventato simbolo di fede e passione religiosa. La frase sul legno ricorda il momento cruciale della Passione, mantenendo vivo il ricordo della sofferenza e della regalità di Gesù.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Era scritto sulla Croce nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Inri

La soluzione associata alla definizione "Era scritto sulla Croce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era scritto sulla Croce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Inri:

I Imola N Napoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era scritto sulla Croce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il cartiglio inchiodato sulla Croce di CristoL ultima ingiuria fatta a GesùEra scritto sulle Tavole della LeggeLa croce di Malta era il simbolo di quale Repubblica marinara?È scritto sulla CroceLago asiatico che era ricco di salmoniAnticamente era rostrata