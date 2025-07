Intontito o innervosito nei cruciverba: la soluzione è Stranito

STRANITO

Curiosità e Significato di Stranito

Perché la soluzione è Stranito? Stranito descrive uno stato di grande sorpresa o smarrimento, spesso causato da un evento inaspettato o confuso. È come sentirsi disorientati, quasi fuori dal mondo, magari dopo una situazione che ci ha colti di sorpresa o ci ha lasciato senza parole. In breve, essere straniti significa vivere un momento di incredulità, come quando ci si sente intontiti o innervositi per qualcosa di imprevedibile.

Come si scrive la soluzione Stranito

Se ti sei imbattuto nella definizione "Intontito o innervosito", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

