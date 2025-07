Minirebus 23 = 5 nei cruciverba: la soluzione è Maree

MAREE

Altre soluzioni: ICORE - ROSAI - ASSAM

Curiosità e Significato di Maree

Non fermarti alla soluzione! Conosci Maree più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Maree.

Perché la soluzione è Maree? La parola Maree si riferisce ai movimenti periodici e naturali del livello del mare causati dall'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole. Questi oscillamenti influenzano le coste e i porti, creando altezze d'acqua che cambiano ciclicamente. Le maree sono fondamentali per l'ecosistema marino e per le attività umane come la pesca e la navigazione, rendendole un fenomeno affascinante e vitale per il nostro pianeta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha 21-23 paia di zampe ed è chiamata millepiediRaro elemento chimico con numero atomico 23Il compagno di scuderia di Verstappen nel 21-23La nazione che vinse 23 ori olimpici a Londra 201223 La grande di Taormina

Come si scrive la soluzione Maree

Hai davanti la definizione "Minirebus 23 = 5" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I H O E G I L R C G O T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHILOMETRAGGIO" CHILOMETRAGGIO

